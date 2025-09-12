Aga kõigepealt ilmast. Taimi ütleb, et Hiiumaa ilm jääb talle ka sünoptiku-töös silma. Ja seda väga pragmaatilistel põhjustel – nimelt on vaja ju teada, kas istutatud tammed jäävad kuiva tõttu kiratsema või kas sajab jälle nõnda palju, et rohi mühab ja siis püüab abikaasa leida ühe kuivema päeva, et kiirelt niitmas käia.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
SATTUMISE LUGU | Taimi Paljak hoolitseb Kassaris Panso sirelipõõsa eest
Sünoptik Taimi Paljak, kelle edastatud uudised on suure osa eestlaste jaoks tähtsaimad päevas, sõidaks Hiiumaale tihedamini, kui võimalust on. Nüüd juba rohkem kui 15 aastaga on ta koos perega elus hoidnud Kassari vana poe kohta. Muuhulgas on alles ka sirelipõõsas, mille juures Voldemar Panso külameestega omal ajal juttu käis puhumas.
Veel lugemist:
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.
UUDISED
Omniva otsib sobivaid asukohti väikestele nn kogukonna pakiautomaatidele, millest võiks saada postiteenuste tulevikulahendus.
PÄÄSTE
13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning...
UUDISED
Hiiumaal registreeriti augustis neli sündi. Sündide arv püsib sarnane eelnevatele kuudele, mil see on kõikunud kahe ja nelja vahel.