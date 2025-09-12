SATTUMISE LUGU | Taimi Paljak hoolitseb Kassaris Panso sirelipõõsa eest

Aga kõigepealt ilmast. Taimi ütleb, et Hiiumaa ilm jääb talle ka sünoptiku-töös silma. Ja seda väga pragmaatilistel põhjustel – nimelt on vaja ju teada, kas istutatud tammed jäävad kuiva tõttu kiratsema või kas sajab jälle nõnda palju, et rohi mühab ja siis püüab abikaasa leida ühe kuivema päeva, et kiirelt niitmas käia.