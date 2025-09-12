Jälgi meid
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Taimi Paljak hoolitseb Kassaris Panso sirelipõõsa eest

Sünoptik Taimi Paljak, kelle edastatud uudised on suure osa eestlaste jaoks tähtsaimad päevas, sõidaks Hiiumaale tihedamini, kui võimalust on. Nüüd juba rohkem kui 15 aastaga on ta koos perega elus hoidnud Kassari vana poe kohta. Muuhulgas on alles ka sirelipõõsas, mille juures Voldemar Panso külameestega omal ajal juttu käis puhumas.

Taimi Paljak Kassaris saunakatusel. | Erakogu

Aga kõigepealt ilmast. Taimi ütleb, et Hiiumaa ilm jääb talle ka sünoptiku-töös silma. Ja seda väga pragmaatilistel põhjustel – nimelt on vaja ju teada, kas istutatud tammed jäävad kuiva tõttu kiratsema või kas sajab jälle nõnda palju, et rohi mühab ja siis püüab abikaasa leida ühe kuivema päeva, et kiirelt niitmas käia.

