SATTUMISE LUGU | Saarlanna Meren kohandab ennast Hiiumaaga

Kärdlas on tema sõnul hea elada, asjad on paigas ja linn päris metsa sees ka pole.
Veel lugemist:
GALERIID
Laupäeval, 4. oktoobril peeti Kuri koolimaja õuel kümnendat korda Kuri väikest sügislaata.
TOIT
Kokanduskonkurssidest televisioonis jääb mulje, nagu risoto oleks üks võimatult keeruline toit. Ivar-Martin Voolaid teeb lehterkukeseentest just seda rooga ning ütleb, et ei ole seal...
GALERIID
Hiiumaa Rattanädalavahetus on kahepäevane maastikuratta spordisündmus, kus esimesel võistlusõhtul toimub Emmaste Öösõit ning teisel võistluspäeval Paluküla Rattasõit.
POLITSEI
Politsei ja pääste said 2. oktoobri õhtul kell 20.02 teate, et Hiiumaal Paluküla peatuse lähedal on sõiduautot Skoda Superb juhtinud 45-aastane joobekahtlusega mees sõitnud...