SATTUMISE LUGU | Noorsootöö kutse juhatas Karola Pühalepa ja Kassari radadele

Karola Lotta Kiisel on Eesti kunstiakadeemia graafika diplomiga noorsootöötaja, kes ütleb, et noortega töötades pole ta päevagi tundnud nagu käiks tööl.
Vaba Aja Keskuse juhtimisele lisaks korraldab Karola kultuuriüritusi. Päikesetõusu kontserdid Soera talumuuseumis on ühed neist. | Foto: Kaja Hiis-Rinne

Karola (29) elutoa seinal ripub tumehall jalgratas. See kas pole sügisel üldse toast väljas käinud, või on väga hoolikalt puhtaks pestud. Näeb välja nagu uus. Kahjutundega hääles möönab Karola, et pigem on asi esimeses. Pühalepa Vaba Aja Keskuse juhataja ja Hiiumaa valla kultuuritöötajana hoiab elu teda hetkel muudmoodi rakkes.

