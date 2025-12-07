Karola (29) elutoa seinal ripub tumehall jalgratas. See kas pole sügisel üldse toast väljas käinud, või on väga hoolikalt puhtaks pestud. Näeb välja nagu uus. Kahjutundega hääles möönab Karola, et pigem on asi esimeses. Pühalepa Vaba Aja Keskuse juhataja ja Hiiumaa valla kultuuritöötajana hoiab elu teda hetkel muudmoodi rakkes.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
SATTUMISE LUGU | Noorsootöö kutse juhatas Karola Pühalepa ja Kassari radadele
Karola Lotta Kiisel on Eesti kunstiakadeemia graafika diplomiga noorsootöötaja, kes ütleb, et noortega töötades pole ta päevagi tundnud nagu käiks tööl.
