SATTUMISE LUGU | Noorsootöö kutse juhatas Karola Pühalepa ja Kassari radadele

Karola (29) elutoa seinal ripub tumehall jalgratas. See kas pole sügisel üldse toast väljas käinud, või on väga hoolikalt puhtaks pestud. Näeb välja nagu uus. Kahjutundega hääles möönab Karola, et pigem on asi esimeses. Pühalepa Vaba Aja Keskuse juhataja ja Hiiumaa valla kultuuritöötajana hoiab elu teda hetkel muudmoodi rakkes.