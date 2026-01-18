Jälgi meid
HL bänner

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Ewa-Kaisa tuleb, kui Hiiumaa kutsub

Oi, kuidas mulle meeldivad lood ja minu Hiiumaale sattumine kubiseb neist. Tegelikult oli ka minu vanaemal vägagi arvestatav postkaardikogu. Nähes reisiajakirjas artiklit Ave Alavainu omast, panin loomulikult talle kaardi teele.

Ewa-Kaisa Soostri näituse avamisel Käinas. | | Kaja Hiis-Rinne

Ave vastas ja kutsus külla ja minul oli aeg tõdeda, et polegi enne Hiiumaale jalga tõstnud. Millegipärast tundus mulle, et sinna saab minna alles siis, kui on asja.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

LOODUS

JALUTUSKÄIK JUGAPUUMETSAS | Kõpu jugapuumets aina kasvab

Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.

5 tundi ago

REPORTAAŽ

UUS HIIDLASTE SELTS | Louluiidlased peavad lugu julgest jorust

Hiiumaal on kohvilähkrid, odratolgused ja muud seltsid juba ammust aega. Ehk oleks aeg nimekirja uuendada ja lisada sinna louluiidlased.

5 tundi ago

SPORT

AKTIIVSES KASUTUSES | Paluküla suusarada hoiab Hiiumaa suusahooaega elus

Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...

2 päeva ago

AJALUGU

PILK AJAS TAGASI | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin

Douglas Wellsi ma isiklikult ei tundnud ja ajal kui ta Hiiumaal viibis, kohtusin temaga vaid korra. Sedagi üsna narris olukorras.

2 päeva ago