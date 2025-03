SASSIS | Aasta algus looduses: laulev musträstas ja õitsev näsiniin

Viimastel aastatel on saabunud talve esimene faas – ikka ohtralt lund ja parajalt miinuseid ka – juba novembri teises pooles. Nii üritas minna nüüdki, ent see jäi väga üürikeseks. Detsember jätkas võrdlemisi soojal lainel, kui korraks -5 kraadi saare keskel Nõmbal välja arvata. Kuid see ka mõni külm, eksole. Tundus juba, et hakka või väljas kanaari datlipalme kasvatama. Muidugi vara hõisata. Tavaliselt päris talv saabub saartele jaanuarikuus.