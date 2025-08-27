SÄRAV TULEMUS | Jorgen Kuivonen tõi Lohusalust esikoha

Hiiumaa purjetajatest säravaima tulemuse saavutas nädalavahetusel Lohusalus peetud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts), kes võitis RS Aero 5 klassi üldarvestuse. Neljast sõidust lõpetas ta kaks esimesena, mis kindlustas talle kokkuvõttes esikoha.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loositakse välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 28. augustil Arvamus | Vallavanem ignoreeris volikogu, ületas volitusi ja peab tagasi astuma! Arvamus | Valla roll investeeringutes – nõuame või lükkame...
AHTO ILMAJUTUD
Vahepealne jahedus asendub taas veidi soojema ilmaga ning nii õnnestub veel ehk suve lõpust rõõmu tunda.
ARVAMUS
Vallana peame kahe käega vastu võtma erasektori algatused uute hoonete, olgu nendeks äri-, tootmis- või eluhooned, rajamiseks. Selle asemel, et nõuda Rae või Viimsi...