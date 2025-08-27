Jälgi meid
SÄRAV TULEMUS | Jorgen Kuivonen tõi Lohusalust esikoha

Nädalavahetusel peeti Lohusalus kolmepäevane Garmin Purjetamise Võistlussarja seitsmes etapp – Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused. Regatt on toimunud juba 25 aastat.

Jorgen Kuivonen RS Aero 5 paadil Lohusalus teisel võistluspäeval merel. | Foto: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit

Hiiumaa purjetajatest säravaima tulemuse saavutas nädalavahetusel Lohusalus peetud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts), kes võitis RS Aero 5 klassi üldarvestuse. Neljast sõidust lõpetas ta kaks esimesena, mis kindlustas talle kokkuvõttes esikoha.

