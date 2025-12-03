Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

UUDISED

SAMMUVÄLJAKUTSE | Kuu ajaga kõnniti peaaegu kaks tiiru ümber maakera

Seda, et kahe sõbranna, Eike Meresmaa ja Ave-Riin Laanbeki oma sõpruskonnale väljahõigatud sammuväljakutsest kasvab nii kestuse kui ka osalejate arvu poolest Hiiumaa aasta kõige suurem liikumissündmus, poleks nad ise uneski osanud oodata.
Avatar photo
Sammuväljakutse eestvedajad Ave-Riin Laanbek ja Eike Meresmaa. | Foto: Arabella Valtin

Vaid väike üleskutse sotsiaalmeedias ja ühtäkki proovis novembris iga nädal 70 000 sammu kõndida enam kui 270 inimest. Ja seda mitte vaid Hiiumaal. Samme mõõdeti lisaks mandril ja Saaremaal, aga ka Soomes, Austraalias ja Costa Ricas. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 4. detsembril

Hiiu Leht 4. detsembril Juhtkiri | Kõndides samm edasi Arvamus | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas Arvamus | Teeme tööd, mitte poliitikat Arvamus | Plaanitav...

3 tundi ago

GALERIID

GALERII | Hiiu Hülged on ujunud 20 aastat

29. novembril tähistas Hiiu Hüljes oma 20 juubeliaastat Käina Spordikeskuses koos ujumisega. Peale ujumist söödi salatit ja torti.

4 tundi ago

SPORT

TULEMUSED | Saalihokis nii võite kui kaotusi

Hiiumaa saalihoki võistkonnad Viskoosa SK, Viskoosa SK U14 ning Lauka Kolhoos on lõpetanud järjekordsed mänguvoorud Raplamaa meistrivõistlustel, mis pakkusid nii võidurõõmu kui ka väärt...

6 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Püsivat talve ei paista

Järgneva nädala aja ilm möödub keskmisest soojemalt. Püsivat talve hetkel prognoosmudelites veel ei paista.

7 tundi ago