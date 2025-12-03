SAMMUVÄLJAKUTSE | Kuu ajaga kõnniti peaaegu kaks tiiru ümber maakera

Seda, et kahe sõbranna, Eike Meresmaa ja Ave-Riin Laanbeki oma sõpruskonnale väljahõigatud sammuväljakutsest kasvab nii kestuse kui ka osalejate arvu poolest Hiiumaa aasta kõige suurem liikumissündmus, poleks nad ise uneski osanud oodata.