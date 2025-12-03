Vaid väike üleskutse sotsiaalmeedias ja ühtäkki proovis novembris iga nädal 70 000 sammu kõndida enam kui 270 inimest. Ja seda mitte vaid Hiiumaal. Samme mõõdeti lisaks mandril ja Saaremaal, aga ka Soomes, Austraalias ja Costa Ricas.
SAMMUVÄLJAKUTSE | Kuu ajaga kõnniti peaaegu kaks tiiru ümber maakera
Seda, et kahe sõbranna, Eike Meresmaa ja Ave-Riin Laanbeki oma sõpruskonnale väljahõigatud sammuväljakutsest kasvab nii kestuse kui ka osalejate arvu poolest Hiiumaa aasta kõige suurem liikumissündmus, poleks nad ise uneski osanud oodata.
