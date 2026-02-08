SALINÕMME LOOD | Kuidas kahe inimese märkmetest paks raamat sai

17. jaanuaril esitleti Salinõmme kalasadamas raamatut “Salinõmme läbi aegade ja inimeste”. Publiku rohkus on paljudele üllatus. Priidu Ristkokile nende seas. Õigupoolest on ta ka iseendale sel päeval väike üllatus. Ta pole kunagi suur koduloohuviline olnud ega tundnud tõmmet kirjutamise vastu. Oma suhet autorlusega kirjeldab ta öeldes, et see on seni pigem dokumentidega piirdunud. Ometi seisab ta nüüd siin vanas kalurimajas ja hoiab käes tüisket, kõvakaanelist raamatut, mille kaanel seisab autori koha peal tema nimi.