17. jaanuaril esitleti Salinõmme kalasadamas raamatut “Salinõmme läbi aegade ja inimeste”. Publiku rohkus on paljudele üllatus. Priidu Ristkokile nende seas. Õigupoolest on ta ka iseendale sel päeval väike üllatus. Ta pole kunagi suur koduloohuviline olnud ega tundnud tõmmet kirjutamise vastu. Oma suhet autorlusega kirjeldab ta öeldes, et see on seni pigem dokumentidega piirdunud. Ometi seisab ta nüüd siin vanas kalurimajas ja hoiab käes tüisket, kõvakaanelist raamatut, mille kaanel seisab autori koha peal tema nimi.
PERSOON
SALINÕMME LOOD | Kuidas kahe inimese märkmetest paks raamat sai
“Kellele see küll peaks huvitav olema?” on Priidu Ristkoki esimene reaktsioon intervjuu palvele. Ta ei ütle seda bravuurikalt, vaid tagasihoidlikult ja siiralt. Tõestuseks, et ta endast suurt numbrit teha ei taha, jääb jutuajamisega ka suurema vastuvaidlemiseta nõusse.
