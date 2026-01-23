SAJANDI VÕIMALUS | Hiiumaa Kultuurikeskus – kus, mida ja kuidas?

Sissejuhatuseks vaade sellest, kus me praegu oleme. Rookopli 18 detailplaneering on olnud ligi kaks aastat menetluses. Eelkõige seetõttu, et menetluse ajal on paralleelselt edasi mindud sisu läbitöötamisega. Kaasatud igas funktsioonis oma ala tippspetsialiste, mistõttu on kasvanud ka hoone ruumivajadused. Eelkõige lavatorni kõrguse osas, mis kasvas kuuteistkümnelt meetrilt kahekümnele.