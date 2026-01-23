Jälgi meid
SAJANDI VÕIMALUS | Hiiumaa Kultuurikeskus – kus, mida ja kuidas?

Sissejuhatuseks vaade sellest, kus me praegu oleme. Rookopli 18 detailplaneering on olnud ligi kaks aastat menetluses. Eelkõige seetõttu, et menetluse ajal on paralleelselt edasi mindud sisu läbitöötamisega. Kaasatud igas funktsioonis oma ala tippspetsialiste, mistõttu on kasvanud ka hoone ruumivajadused. Eelkõige lavatorni kõrguse osas, mis kasvas kuuteistkümnelt meetrilt kahekümnele.
Illustratsioon Hiiumaa Kultuurikeskuse planeeritavatest ehitusmahtudest. | Omar Jõpiselg

Lavatorni kõrguse arutelu kõrval käisime kõigi piirinaabritega läbi ka nende konkreetsed soovid. Julgen väita, et uus planeeringulahendus arvestab nendega ja oleme saanud üsna heale kompromissile. Uus lahendus pannakse peale volikogus vastuvõtmist ka avalikult välja ning viiakse läbi avalikud arutelud. Enne volikokku jõudmist (märtsis) soovime uut lahendust näidata nii vastavatele volikogu komisjonidele kui ka naabritele. 

