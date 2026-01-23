Lavatorni kõrguse arutelu kõrval käisime kõigi piirinaabritega läbi ka nende konkreetsed soovid. Julgen väita, et uus planeeringulahendus arvestab nendega ja oleme saanud üsna heale kompromissile. Uus lahendus pannakse peale volikogus vastuvõtmist ka avalikult välja ning viiakse läbi avalikud arutelud. Enne volikokku jõudmist (märtsis) soovime uut lahendust näidata nii vastavatele volikogu komisjonidele kui ka naabritele.
ARVAMUS
SAJANDI VÕIMALUS | Hiiumaa Kultuurikeskus – kus, mida ja kuidas?
Sissejuhatuseks vaade sellest, kus me praegu oleme. Rookopli 18 detailplaneering on olnud ligi kaks aastat menetluses. Eelkõige seetõttu, et menetluse ajal on paralleelselt edasi mindud sisu läbitöötamisega. Kaasatud igas funktsioonis oma ala tippspetsialiste, mistõttu on kasvanud ka hoone ruumivajadused. Eelkõige lavatorni kõrguse osas, mis kasvas kuuteistkümnelt meetrilt kahekümnele.
Veel lugemist:
UUDISED
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
KULTUUR
Hiiumaa muuseumi uue maalinäitusega tähistati emeriitprofessor Ants Viidalepa 105. sünniaastapäeva.
SPORT
Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.
UUDISED
Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati...