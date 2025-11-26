Jälgi meid
SAI NURGAKIVI | Kõpu radar näeb lennukit 500 kilomeetri kauguselt

Hiiumaal valmiv radarijaam on järgmine neljast suurest seireradarist koosnevas võrgustikus.
Ehituse mastaapsusest annavad aimu vundamendiaugu mõõtmed. | Foto: Eike Meresmaa

Kõpu tuletorni meenutava radarialuse rajamist alustas OÜ Mapri Ehitus septembri keskpaigas. Nurgakivipaneku pidukõnesid peeti reedel korvpalliväljaku mõõtu vundamendiaugu äärel, ajakapsel aga viidi neli-viis meetrit allapoole, vundamendinurga sisse.

