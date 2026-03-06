SAHAMEHEGA KAASAS | Vilkurite saatel öisel Hiiumaal

Kui öösel sajab lund, on inimeste ootus, et hommikuks peavad teed olema puhtad. Sahamehed on justkui nähtamatud tegelased, keda väga tegutsemas ei näe, kuid töö tulemus on kõigile vaadata ja hinnata. Hiiu Leht käis talve ühe viimase, veidi suurema lumesaju ajal sahameestega kaasas.