Kell kolm öösel tuleb kõne. Lund sajab. Minek. Püsti, riidesse, auto sooja, jääb veel aega kiireks kohviks. Saar magab. Mõne teeäärse majapidamise elanike unenäkku lõikab vaid mööduva sahamasina mürisev hääl.
REPORTAAŽ
SAHAMEHEGA KAASAS | Vilkurite saatel öisel Hiiumaal
Kui öösel sajab lund, on inimeste ootus, et hommikuks peavad teed olema puhtad. Sahamehed on justkui nähtamatud tegelased, keda väga tegutsemas ei näe, kuid töö tulemus on kõigile vaadata ja hinnata. Hiiu Leht käis talve ühe viimase, veidi suurema lumesaju ajal sahameestega kaasas.
AJALUGU
Tänavu suvel lõpetavad Hiiumaa Ametikoolis viimased aianduserialade õpilased. On tulnud aeg jätta hüvasti Kooliaiaga – Lossiaiaga – Kirsiaiaga.
ARVAMUS
27. veebruaril toimunud strateegiaseminaril hindasid ligi 60 osalejat Kärdla Kooli tänast seisu ning seadsid sihte järgmiseks viieks aastaks. Tegemist oli olulise teetähisega, kus kohtusid...
PERSOON
Veerand sajandit ajakirjanikutööd teinud Harda Roosna jõudis eile, 4. märtsil, 70. verstapostini. Lehetööle tõmbas ta lõplikult joone alla eelmise aasta lõpus. Tagasi vaadates ütleb,...