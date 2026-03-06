Jälgi meid
SAHAMEHEGA KAASAS | Vilkurite saatel öisel Hiiumaal

Kui öösel sajab lund, on inimeste ootus, et hommikuks peavad teed olema puhtad. Sahamehed on justkui nähtamatud tegelased, keda väga tegutsemas ei näe, kuid töö tulemus on kõigile vaadata ja hinnata. Hiiu Leht käis talve ühe viimase, veidi suurema lumesaju ajal sahameestega kaasas.
Sahamees Ülari Havi on Hiiumaa teid puhtaks lükanud viisteist aastat. | Foto: Arabella Valtin

Kell kolm öösel tuleb kõne. Lund sajab. Minek. Püsti, riidesse, auto sooja, jääb veel aega kiireks kohviks. Saar magab. Mõne teeäärse majapidamise elanike unenäkku lõikab vaid mööduva sahamasina mürisev hääl.

