SAARTEL HARULDANE | Talvisel aialinnuvaatlusel nähti Hiiumaal haruldast puukoristajat

Eesti Ornitoloogiaühingu 2026. aasta talvise aialinnuvaatluse esmane kokkuvõte näitab, et Hiiumaal vaadeldi 32 linnuliiki. Kõige sagedamini kohati rasvatihast, musträstast ja hallvarest, kusjuures hallvares jõudis maakondadest esikolmiku hulka vaid Hiiumaal.
UUDISED
Parvlaeva Regula väljumised täna, 1. veebruaril, kell 22.00 Rohukülast ja esmaspäeva hommikul kell 6.30 Heltermaalt on madala veetaseme ja jääolude tõttu tühistatud.
1. veebruaril 1971 veeskati Saksamaal parvlaev Regula, mis täna tähistab oma väärikat 55. sünnipäeva.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Liisa Rätsep: Kui ütlen lähen koju, mõtlen Tartut. Kui ütlen lähen koju-koju, mõtlen Hiiumaad
Vabariigi Presidendi noore IT-teadlase preemia laureaat Liisa Rätsep ütleb enda kohta, et on sada protsenti ja igatepidi juurtega hiidlane.
PERSOON
Noorsootöötaja Kaie Pranno (38) jõudmine oma kutsumuseni ei ole olnud juhuslik ega hetkeline valik, vaid pigem loogiline ja järk-järgult kujunenud teekond.