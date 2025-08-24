TEEMA
SAARTE HARULDUS | Orhideed meenutavat põld-härgheina niite näeb Eestis vaid läänesaartel
Põld-härghein (Melampyrum arvense) on taim, kellest niisama lihtsalt mööda vaadata pole võimalik. Selle liigi roosalillapunerdamine võib olla sageli lausa massiline, nõnda et kipub kõiki teisi niidulilli varju jätma.
