Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

TEEMA

SAARTE HARULDUS | Orhideed meenutavat põld-härgheina niite näeb Eestis vaid läänesaartel

Põld-härghein (Melampyrum arvense) on taim, kellest niisama lihtsalt mööda vaadata pole võimalik. Selle liigi roosalillapunerdamine võib olla sageli lausa massiline, nõnda et kipub kõiki teisi niidulilli varju jätma.

Põld-härgheinad Kukkal. | Foto: Tapio Vares

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

KASSARI KLASSIKA | Kärdla muusikakooli õpilased esinesid küünlavalgel

Muusikakooli õpilased esinesid sel aastal järjekorras kaheksandal Kassari klassika kontserdil.

17 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Varaste nimed poe ette välja

19 tundi ago

GALERIID

GALERII | Saunabussi pidu tõmmati hooga käima

Reedel Männamaal alanud Saunabussi peol on traditsiooniliselt kohal kümned erinevad saunad, kuhu esimesel õhtul jätkus ka ohtralt rahvast. Vaatamata paduvihmahoogudele jagus rahvast ka Vennaskonna...

1 päev ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Kempsukultuur ehk kuidas seda kõike mõista

Kempsukultuur on rahvusvaheline tulemusteta kompromisside loomise jada. 

1 päev ago