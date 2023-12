Esimest korda, kui Hiiumaa ja Saaremaa naiskodukaitsjad koos parimat valisid, juhtus nii, et tiitli sai Saaremaal elav hiidlane.

„See oli suur üllatus,“ ütles Kärdlast pärit, ent viimased kümme aastat Saaremaal elanud Jana, lisades, et see, et tema tegemisi on märgatud, tegi südame kohe väga soojaks. Eriti tegi rõõmsaks see, et teda pole märgatud mitte ainult nii öelda kodujaoskonnast Leisist, vaid ka teistest jaoskondadest.