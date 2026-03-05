Üle Eesti esitati 423 taotlust kogusummas ligi 15 miljonit eurot. Toetust jagus 105 projektile, osaliselt või täielikult.
UUDISED
SAADI TOETUSRAHA | Hiiumaa sai muinsuskaitserahast veerand miljonit eurot
Muinsuskaitseameti tänavuses tähtajalises toetuste voorus jagati mälestiste korrastamiseks üle Eesti 4,33 miljonit eurot. Hiiumaale eraldati sellest 254 207 eurot. Raha said neli objekti, kuid suur osa saarelt esitatud taotlustest jäi rahastuseta.
PERSOON
UUDISED
UUDISED
SPORT
