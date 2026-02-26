RIKE | Hiiumaal jäi ligi 500 Telia klienti ilma internetita

23. veebruaril sai Hiiumaal kaevetööde käigus kahjustada Telia optikakaabel ning seepärast jäid sajad kohalikud elanikud ajutiselt ilma mobiili-, interneti- ja teleteenustest, kirjutab Ärileht.
Sõru Muuseum sai MTÜ Hiiukala kaudu 2990 eurot toetust ajaloolise mootorpurjeka “Alar” digimõõdistamiseks ja 3D-mudelite loomiseks. Projektile lisandub valla kümneprotsendiline omaosalus.
