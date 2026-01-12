RIIKI KAITSMA | Talvise kutsega alustab ajateenistust üheksa Hiiumaa noort

“Hiiumaalt ootame ajateenistusse kokku üheksat noort, naisi nende seas seekord ei ole. Teenima suundutakse diviisi 1. jalaväebrigaadi, diviisi staabi- ja sidepataljoni ning mereväkke,” ütles Kaitseressursside ameti turundus- ja kommunikatsioonijuht Daisi Želizko-Kask.