RIIGILE KOMMIRAHA | Praamikärpe kokkuhoid on 46 000 eurot

Ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas täpsustas, et reaalselt on sel aastal graafikus vähem 38 reisi, kuigi kärpenumber on 58. Ruubas selgitas, et osa veomahu vähenemist tuli liigaastast, erinevate nädalapäevade ja reiside reservi suuruse arvelt.