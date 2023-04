Restoranide nädal märgib talve möödumist

Kümme päeva kestev Hiiumaa Restoranide Nädal pakub kevadiselt värskeid erimenüüsid seitsmes restoranis.

Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav loodab, et nädalast, mis ühtib kevadise koolivaheajaga, saab Hiiumaa toidukohtadele, kes on talve vapralt üle elanud, üks hea energiasüst. “Tõesti, müts maha nende kõigi ees, sest eks me teame ju kõik, kui rasked võivad Hiiumaa talved söögikohtadele olla,” lausus ta, viidates klientide vähesusele ja sellele, kuidas tõenäoliselt on nad pidanud tegevusele talvel peale maksma. Nõiaringis, kus klientide vähesus sunnib talveks uksi sulgema ning kohtade sulgemine viib klientide arvu veelgi madalamale, on Üksvärava sõnul tõeliselt tänu väärt kõik, kes talve trotsinud.