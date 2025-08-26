REPLIIK | Maamaksu muutmisele eelnes pool aastat arutelu

Esiteks. Lugu ilmus enne volikogu istungit, kus otsustati üsna üksmeelselt minna just seda teed, mida arvamuslugu soovitas. Eelnõu algataja toetas vastavat muudatusettepanekut seada aastase maamaksu kasvu piirmääraks minimaalne 10%, kuna sel on positiivne mõju ettevõtlusele.
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiu Leht ja Coop Hiiumaa kutsuvad kõiki koduseid moosikeetjaid osalema suurel Hiiumaa moosikonkursil. Parima moosi valib rahvas 20. septembril Hiidlaste Sügislaadal, kuhu tuuakse kokku...
UUDISED
Möödunud nädalal võis valla töötajaid märgata esmapilgul tavaliste õuetöödega tegelemas. Tegelikult korjati üheskoos Hispaania teetigusid, kes võõrliigina on jõudnud pea iga hiidlase aiamaale.
SPORT
Varase vananaiste suve üks spordisündmus Artur Valgu nimeline Luidja Maastikutriatlon toimub 30. augustil 2025.
SPORT
15.–18. augustini toimusid Tartumaal 50. Eesti omavalitsuste suvemängud, kus osales üle 2100 sportlase 64 omavalitsusest. Hiiumaalt oli väljas 43liikmeline esindusmeeskond, kes võistles orienteerumises, kergejõustikus,...