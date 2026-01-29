REPLIIK | Kliima soojeneb – kas jäätee tuleb tagasi?

Sünoptikud selgitavad, et krõbedate ilmade taga on atmosfäärinähtus nimega polaarpööris. Tugev pööris hoiab külma õhu polaaraladel lõksus. Hetkel on see pööris nõrk. Nii pääseb külm kaugele lõunasse. Imelik, kuid teadlased seostavad polaarpöörise nõrgenemist kliimamuutustega, eriti Arktika kiire soojenemisega. Meie laiuskraadile toob see hoopis talvekülma.
Veel lugemist:
UUDISED
Hiljuti Eestit külastanud Taani kuningas Frederik X sai Eesti presidentilt Alar Kariselt kingituseks Taanist pärit purjelaeva detaili, mille pani kunstilisse vormi Hiiumaa mees Andrus...
UUDISED
Riigi infosüsteemi amet (RIA) võtab veebruari lõpus riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+ funktsionaalsuse, mis muudab autentimise senisest turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks.
UUDISED
Aastavahetuse eel eri põhjustel purunenud viis Eesti merekaablit on parandatud, nende hulgas ka Hiiumaaga seotud kaks merekaablit – Telia kaabel Läänemaalt Hiiumaale ning Arelioni...
UUDISED
Eelmise aasta lõpus sai Hiiumaa vald Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) positiivse rahastusotsuse Käina kaugkütte katlamaja projektile 324 000 euro ulatuses soojuse tootmise seadme renoveerimiseks.