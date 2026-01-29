REPLIIK | Kliima soojeneb – kas jäätee tuleb tagasi?

Sünoptikud selgitavad, et krõbedate ilmade taga on atmosfäärinähtus nimega polaarpööris. Tugev pööris hoiab külma õhu polaaraladel lõksus. Hetkel on see pööris nõrk. Nii pääseb külm kaugele lõunasse. Imelik, kuid teadlased seostavad polaarpöörise nõrgenemist kliimamuutustega, eriti Arktika kiire soojenemisega. Meie laiuskraadile toob see hoopis talvekülma.