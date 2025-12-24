Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

ARVAMUS

REPLIIK | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist

Oma ajakirjaniku kogemusest tean, et inimesed kirjutavad ajalehele või helistavad raadiosse, kui neil on mingeid probleeme või nad on millegagi rahulolematud. Inimesed, keda miski ei ärrita, ei kirjuta ega helista kuhugi. See repliik kinnitab seda.
Hiiumaal elav kirjanik ja ajakirjanik Oleg Samorodni. | Vikerraadio

Üldiselt olen vallavalitsuse tegevusega rahul. Inimesed ei sega kedagi, töötades vaikselt, rahulikult ja märkamatult. Aga enne valimisi otsustas kohalik omavalitsus end valijatele väga nähtavaks teha. Ja see õnnestus tal täielikult. Ma pean silmas tänavalaternaid, mis nüüd põlevad Kärdlas terve öö.

