Üldiselt olen vallavalitsuse tegevusega rahul. Inimesed ei sega kedagi, töötades vaikselt, rahulikult ja märkamatult. Aga enne valimisi otsustas kohalik omavalitsus end valijatele väga nähtavaks teha. Ja see õnnestus tal täielikult. Ma pean silmas tänavalaternaid, mis nüüd põlevad Kärdlas terve öö.
ARVAMUS
REPLIIK | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist
Oma ajakirjaniku kogemusest tean, et inimesed kirjutavad ajalehele või helistavad raadiosse, kui neil on mingeid probleeme või nad on millegagi rahulolematud. Inimesed, keda miski ei ärrita, ei kirjuta ega helista kuhugi. See repliik kinnitab seda.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma...
UUDISED
Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.
GALERIID
Käinas avati 23. detsembril uus uisuväljak, tänu millele on kõigil võimalik nautida talverõõme, isegi kui lund ei ole.