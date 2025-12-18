Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

ARVAMUS

REPLIIK | Kas on taas põhjust supelda alaväärsuses?

Aasta tagasi avaldas statistikaamet sisemajanduse koguprodukti näitaja maakonniti, kus Hiiumaa 0,4% ümardati nulliks ning tekitas Hiiumaal pahameeletormi. Tänavu avaldati detsembris SKP suurus elaniku kohta. Kas nii on olukord parem?

Kulvo Pendra. Hiiumaa Ettevõtjate Liit. | Erakogu

Kui võrrelda õunu õuntega on pilt tõesti natuke tasavägisem. Kõikides tabelites on tipud Tallinn ja Harjumaa. Lisaks ka Tartu. Nendes on arusaadavalt ka kõige suurem teenustesektor. Sealhulgas ka nii IT kui ka teadus. Tallinnas lisaks pangandus, kindlustus ja palju kõrgepalgalisi, kes neid teenuseid ostavad.

