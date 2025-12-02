Jälgi meid
UUDISED

REKORDAASTA | Ametikooli täienduskoolitustel oli tänavu suurim arv lõpetajaid

Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitused lõpetasid tänavu muljetavaldava aastaga, kui erinevaid õppeprogramme läbis kokku 350 inimest. Eelmisel aastal oli see arv 234.

Väikelaeva- ja paadi hooajaliste hooldustööde kursusele, mille juhendaja on Marek Rätsep, ei mahtunud õppijad ruumi ära. | Foto: Hiiumaa Ametikool

Tegemist on kooli viimaste aastate suurima täienduskoolituste lõpetajate arvuga, mis näitab, et praktiliste ja tööjõuturul nõutud oskuste omandamine on muutumas üha olulisemaks nii noortele kui ka karjäärimuutust kavandavatele täiskasvanutele.

GALERIID

GALERII | Käina Kooli playboxi rändkarika teenis 5.klass

28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.

17 tundi ago

SISUTURUNDUS

TÕSTEVÖÖGA TIPPVORMI | Jõutreeningu tagasihoidlik salarelv

Jõusaali astudes märkab teravam pilk mitmel treenijal vööd ümber keskkoha. Mõne jaoks on see asendamatu osa treeningust, teistele aga täielik mõistatus. Mis rolli tõstevöö...

18 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Talverehvid muutusid kohustuslikuks

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei üheteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust ja seitse väljakutset.

22 tundi ago

UUDISED

UUS KOOSSEIS | Volikogu esimeheks valiti Anu Pielberg

Pühapäeval peetud Hiiumaa vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu juhiks viieteistkümne poolthäälega Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa. Volikogu aseesimeheks valiti kaheksateistkümne poolthäälega Antti...

1 päev ago