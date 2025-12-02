Tegemist on kooli viimaste aastate suurima täienduskoolituste lõpetajate arvuga, mis näitab, et praktiliste ja tööjõuturul nõutud oskuste omandamine on muutumas üha olulisemaks nii noortele kui ka karjäärimuutust kavandavatele täiskasvanutele.
REKORDAASTA | Ametikooli täienduskoolitustel oli tänavu suurim arv lõpetajaid
Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitused lõpetasid tänavu muljetavaldava aastaga, kui erinevaid õppeprogramme läbis kokku 350 inimest. Eelmisel aastal oli see arv 234.
