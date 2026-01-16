Jälgi meid
REKO 30 | Mustlaspood võtab palju ette

Esimese arvuti Hiiumaal müüs Koit Remmelkoor. See oli juba omajagu aega tagasi, sest 15. jaanuaril tähistas tema kauplus Reko juba 30. sünnipäeva.
Koit Remmelkoore Reko kauplus tähistab juubelit. | Foto: Eike Meresmaa

Sünnipäeva lõuna paiku on Kärdla keskväljaku ääres Reko poes küllaltki rahulik. Paar klienti on tulnud kontoritarbeid soetama. Vaid kommikauss müügiletil viitab, et päev tavapärasest erilisem.

