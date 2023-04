Reili Rand tõuseb sotside peasekretäriks

Tõenäoliselt ka Riigi­kogusse pääsev hiidlane jätkaks kahes ametis.

Sotside esimees Lauri Läänemets tegi teisipäeval erakonna juhatusele ettepaneku, määrata erakonna peasekretäri kohusetäitjaks Reili Rand, kuna senine peasekretär Eduard Odinets lahkus ametist.

Reili Rand (fotol) ütles Hiiu Lehele, et peasekretäri amet ei tulnud talle väga suure üllatusena, aga see pole ka väga vana teadmine. Kui senine peasekretär oma lahkumisest aimu andis, tehti pakkumine talle.

Suure tõenäosusega saab Reili Rannast ka Riigikogu liige, sest kui sotside esimees ministrina valitsusse läheb, on tema asendusliikmeks just Reili Rand.

Kahe töö võimalikus tegemises Rand probleemi ei näe ja sellist mudelit on kasutanud mitmed erakonnad.

Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Reili Rand end tõestanud nii erakonna juhtorganites kui ka võimeka omavalitsusjuhi ja kodanikuühiskonna liidrina. „Reili empaatiavõime, süsteemsus ja ambit­sioonikus loovad suure­pärased eeldused erakonnaorganisatsiooni juhtimiseks. Mis aga veelgi olulisem – Reilil on süda õige koha peal,“ lisas Läänemets.

Peasekretäri amet on Rannale järgmine samm erakonna eesotsas, varasemalt on ta valitud sotside aseesimeheks ning Riigikogu valimistel paigutati ta üldnimekirjas kõrgele kolmandale kohale. „Selline usaldus on pikaajalise töö tulemus,“ ütles Rand.

Sotside volikogu koguneb sel laupäeval, 8. aprillil. Juhatus teeb volikogule ettepaneku Rand kohuse­täitjana ametisse määrata kuni juunis toimuva erakonna üld­koguni.