Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

KÜLALUGU

REHESELJA KÜLA LUGU | Reheseljal tehakse ise ja hästi

Hiiumaa lõunaservas, Sõru sadamast kiviviske kaugusel asub Reheselja – pisike küla, kus Andrese ja Pearu jonni teatakse ainult raamatust ning kus kõige kõvem valuuta ei ole mitte eurod, vaid omavahelised head suhted. Põlvkonnad on elanud siin pikalt samades taludes, abiks käiakse ilma arvepidamiseta. Sümboolselt näitab teed taastatud pritsikuuri torn.

Avatar photo
Pritsikuuri küljele on pandud lihtne pink, siin on hea jalga puhata ja naabritega juttu rääkida. Pildil Velju Sarapuu. | Foto: Kai Kallas

Reheselja on väike ja lihtne, aga iseloomult tugev, siin ei oodatud, millal keegi tuleb ja nende kodukohta paremaks muudab, külarahvas korraldas ise vajalikud tööd ja tegemised. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

TIPPMODELL | Angeelika Koit jõudis Hiiumaalt maailma moelavadele

Pariisis modellina töötav Angeelika Koit (28) usub, et on nii kaugele jõudnud tänu Hiiumaa juurtele.

8 minutit ago

HOBI

HARULDANE KOGU | Tuhanded pastakad pakuvad kogujaile rõõmu

Enamuste inimeste jaoks on pastapliiats tavaline tarbeese, millega kirjutada. Seda, et mõni neist muutub haruldaseks kogumisobjektiks, oskavad hinnata vaid pastakakogujad, keda on üllatavalt palju...

9 minutit ago

SISUTURUNDUS

KALAPÄEVAD | Hiiumaa lapsed teevad sõprust kalaga

25. septembril sööb iga Hiiumaa lasteaia ja koolilaps lõunaks lesta. See on esimene samm sündmuste sarjas „Kalapäevad Hiiumaa haridusasutustes“, kus lapsed õpivad tundma kohalikke...

2 tundi ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Vanapoisid lahendasid Kassaris igipõlist muret

Ei tea, kui palju neid vanapoisse meil Kassari saarel on, kuid lapsi oleks juurde vaja küll ja veel. Eesti Vabariigis üldse sama mure ja...

2 tundi ago