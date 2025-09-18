Reheselja on väike ja lihtne, aga iseloomult tugev, siin ei oodatud, millal keegi tuleb ja nende kodukohta paremaks muudab, külarahvas korraldas ise vajalikud tööd ja tegemised.
KÜLALUGU
REHESELJA KÜLA LUGU | Reheseljal tehakse ise ja hästi
Hiiumaa lõunaservas, Sõru sadamast kiviviske kaugusel asub Reheselja – pisike küla, kus Andrese ja Pearu jonni teatakse ainult raamatust ning kus kõige kõvem valuuta ei ole mitte eurod, vaid omavahelised head suhted. Põlvkonnad on elanud siin pikalt samades taludes, abiks käiakse ilma arvepidamiseta. Sümboolselt näitab teed taastatud pritsikuuri torn.
