REGULA REISID TÜHISTATI | Parvlaev Tiiu teenindab Hiiumaa liini

Vaatamata rasketele jääoludele ja jätkuvalt madalale veetasemele on laevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel tagatud, liini teenindab parvlaev Tiiu, teatas TS Laevad.
Parvlaev Tiiu Rohuküla-Heltermaa liinil. | Foto: Raul Vinni

Jätkuvalt raskete jääolude ja tavapärasest madalamale veetaseme tõttu teenindab Rohuküla-Heltermaa liini parvlaev Tiiu ning ühendus Hiiumaaga on tagatud. Parvlaev Regula reisid on tühistatud kuni 13. veebruarini (kell 6.30 kaasa arvatud). Samas mahus asendusreisid parvlaev Tiiuga toimuvad sel perioodil kell 22.00 Rohukülast Heltermaale ning kell 5.00 Heltermaalt Rohukülasse. Parvlaevale Tiiu on kehtestatud suuremad piirangud rasketele veostele, mida vastavalt kapteni hetkeolukorra hinnangule on võimalik muuta, väiksematele sõidukitele piiranguid ei ole. Kõiki tühistatud reisidele e-pileti ostnud kliente teavitatakse personaalselt SMSi teel.

