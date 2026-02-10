REGULA REISID TÜHISTATI | Parvlaev Tiiu teenindab Hiiumaa liini

Jätkuvalt raskete jääolude ja tavapärasest madalamale veetaseme tõttu teenindab Rohuküla-Heltermaa liini parvlaev Tiiu ning ühendus Hiiumaaga on tagatud. Parvlaev Regula reisid on tühistatud kuni 13. veebruarini (kell 6.30 kaasa arvatud). Samas mahus asendusreisid parvlaev Tiiuga toimuvad sel perioodil kell 22.00 Rohukülast Heltermaale ning kell 5.00 Heltermaalt Rohukülasse. Parvlaevale Tiiu on kehtestatud suuremad piirangud rasketele veostele, mida vastavalt kapteni hetkeolukorra hinnangule on võimalik muuta, väiksematele sõidukitele piiranguid ei ole. Kõiki tühistatud reisidele e-pileti ostnud kliente teavitatakse personaalselt SMSi teel.
UUDISED
Tänavustele olümpiamängudele Itaalias rändasid Eesti koondise sportlastega kaasa õnnetoovad Tammelehe nimelised maskotid, mis õmmeldi valmis käsitööna Hiiumaal.
IN MEMORIAM
“Sügava kurbusega jätame hüvasti oma hea kolleegi, arsti ja sõbra Ants Turoga. Ants oli inimene, kelle kohalolek andis kindlustunde. Tema rahulik olek, vaikne tähelepanelikkus...
PILTUUDIS
Seoses keeruliste ilmaoludega võivad parvlaevad hilineda.
POLITSEI
Politsei sai täna kell 11.19 teate, et Kärdla Rimi mini ees