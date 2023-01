Reedel ootame kõiki Kassari rahvamajja külaülikooli

Kell 19.00 toimub loeng „Ajakirjandus kui tuletorn“.

Jaanuarikuu lektoriks on ajakirjanik Raul Vinni. Kuidas ajakirjandus töötab? Kas uudis on see, kui koer hammustab meest või mees koera?

Raul Vinni on Hiiumaa juurtega saarlane, kes on ajakirjanikuna töötanud 16 aastat ning teeb kaastööd muuhulgas ka Hiiu Lehele. Ta on Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magister.

Küsimustele ajakirjanduse, Hiiumaa, Hiiu Lehe ja hammustamishimuliste koerte kohta vastab loengu käigus ka Hiiu Lehe peatoimetaja Piret Eesmaa.17