Jälgi meid
HLREIS

KULTUUR

RÄNDNÄITUS | Tervisliku eluviisi koolinäitus jõudis Käina Kooli

Sellest nädalast saab Käina Koolis tutvuda populaarse rändnäitusega „Terve tervis. Söö. Liigu. Suhtle. Puhka.“, mis julgustab noori tervislikke valikuid langetama. Interaktiivne ja teaduspõhine näitus on Käinas aprilli lõpuni.
Avatar photo
Foto: Grete Olev

Käina Kooli juht Gerda Danieljants sõnas, et tervis algab teadlikest valikutest – liikumisest, tasakaalustatud toitumisest, piisavast unest ja vaimse heaolu hoidmisest. „Mul on hea meel, et meie õpilastel on võimalus nende teemadega süvitsi ja põneval moel tutvuda. Täname näituse korraldajaid väärt algatuse eest ning ootame näitusega tutvuma ka teiste Hiiumaa koolide õpilasi ja kõiki huvilisi külalisi,“ lisas Danieljants.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

HARDA ROOSNA 70 | Hardat kannustab vajadus maailma parandada

Veerand sajandit ajakirjanikutööd teinud Harda Roosna jõudis eile, 4. märtsil, 70. verstapostini. Lehetööle tõmbas ta lõplikult joone alla eelmise aasta lõpus. Tagasi vaadates ütleb,...

2 tundi ago

UUDISED

SAADI TOETUSRAHA | Hiiumaa sai muinsuskaitserahast veerand miljonit eurot

Muinsuskaitseameti tänavuses tähtajalises toetuste voorus jagati mälestiste korrastamiseks üle Eesti 4,33 miljonit eurot. Hiiumaale eraldati sellest 254 207 eurot. Raha said neli objekti, kuid...

3 tundi ago

UUDISED

ARENDATAKSE JÄÄTMEJAAMA | Hiiumaa jäätmejaam sai 134 344 eurot toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist kokku 4,9 miljoni euroga Tartu linnas ning Viimsi, Kuusalu, Hiiumaa, Anija, Kastre ja Saaremaa vallas.

3 tundi ago

UUDISED

PARANDATAKSE TEENUST | Hiiumaa vald soetab viis iseteeninduslikku raamatukappi

Hiiumaa vald on koostanud projekti „Hiiu maakonna rahvaraamatukogude iseteenindusvõimaluste arendamine“, mille eesmärk on parandada raamatukoguteenuse kättesaadavust üle kogu saare.

5 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×