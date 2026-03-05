RÄNDNÄITUS | Tervisliku eluviisi koolinäitus jõudis Käina Kooli

Käina Kooli juht Gerda Danieljants sõnas, et tervis algab teadlikest valikutest – liikumisest, tasakaalustatud toitumisest, piisavast unest ja vaimse heaolu hoidmisest. „Mul on hea meel, et meie õpilastel on võimalus nende teemadega süvitsi ja põneval moel tutvuda. Täname näituse korraldajaid väärt algatuse eest ning ootame näitusega tutvuma ka teiste Hiiumaa koolide õpilasi ja kõiki huvilisi külalisi,“ lisas Danieljants.