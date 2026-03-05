Käina Kooli juht Gerda Danieljants sõnas, et tervis algab teadlikest valikutest – liikumisest, tasakaalustatud toitumisest, piisavast unest ja vaimse heaolu hoidmisest. „Mul on hea meel, et meie õpilastel on võimalus nende teemadega süvitsi ja põneval moel tutvuda. Täname näituse korraldajaid väärt algatuse eest ning ootame näitusega tutvuma ka teiste Hiiumaa koolide õpilasi ja kõiki huvilisi külalisi,“ lisas Danieljants.
RÄNDNÄITUS | Tervisliku eluviisi koolinäitus jõudis Käina Kooli
Sellest nädalast saab Käina Koolis tutvuda populaarse rändnäitusega „Terve tervis. Söö. Liigu. Suhtle. Puhka.“, mis julgustab noori tervislikke valikuid langetama. Interaktiivne ja teaduspõhine näitus on Käinas aprilli lõpuni.
