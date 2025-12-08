Vitraaži näol on tegemist Valevi esimese suurema kursusetööga. Selle juhendaja oli tuntud vitraažikunstnik Dolores Hoffmann. “Dolores oli selline juhendaja, kes tahtis, et tudengite tööd oleks nähtavad ja tehtud konkreetse koha jaoks,” meenutas Valev. Ja tuligi juhendajal mööda linna lahtiste silmadega ringi kõndida ja otsida suure klaasipinnaga aknaid, kuhu vitraaž võiks sobida. Nii jõudis ta Lastepolikliinikusse ettepanekuga kaunistada nende fuajee klaasikunstiga, sest tollal, 1986–87 oli ju riik peamine kunsti tellija.
KULTUUR
RÄNDAV VITRAAŽ | Valev Seina suur teos rändas muuseumi
Nelikümmend aastat Tallinnas Lastepolikliiniku akent kaunistanud vitraaž rändas algava remondi tõttu Tallinna Linnamuuseumi.
“Vitraaž vajab veidi restaureerimist ja puhastamist,” ütles Valev Sein. “Lootust on, et kui kunagi saab muuseum omale avahoidla, siis ehk saab kunstitööd ka näha”.
