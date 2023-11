RAISATUD RAHA | Rebased söövad linnud rannaniitudelt välja

Hiljuti Käinas toimunud rahvakoosolekul, kus räägiti pärandkoosluste taastamisest, tõi rannaniitude hooldaja Tõnu Kaptein välja, et rebased söövad taastatud niitudel pesitsevate lindude munad ja pojad ära.

Meie kui maade karjataja seisukohalt see võib-olla pole nii tähtis, aga kui me vaatame, kui palju kulutusi on teinud Eesti riik Euroopa rahadega siia, et just neid linnuliike säilitada, siis see on raisatud raha.