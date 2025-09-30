Jälgi meid
RAHA NAPIB | Riik nõustus praamipileti nädalalõpu hinnakoefitsiendi üle vaatama

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil ei ole plaanis mandri ja suursaarte vahelistel parvlaevaliinidel järgmisel aastal reiside hulka suurendada ega püsielanike soodustusi laiendada, kuid vaatab edaspidi üle praamipileti nädalalõpu hinnakoefitsiendi põhimõtted.
Parvlaev Tiiu. | Foto: Harda Roosna

Hiiumaa vald tegi augusti lõpus regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaotada Hiiumaa ja mandri vahelisel praamiliinil nädalalõpu piletihinnale rakendatav koefitsient. Lisaks pakkus vald välja, et püsielaniku soodustus laieneks kõigi suursaarte elanikele ka naabersaarele sõites ning et püsielaniku sõiduki hind võiks rakenduda ka teise püsielaniku autoga sõites.

