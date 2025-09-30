RAHA NAPIB | Riik nõustus praamipileti nädalalõpu hinnakoefitsiendi üle vaatama

Hiiumaa vald tegi augusti lõpus regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaotada Hiiumaa ja mandri vahelisel praamiliinil nädalalõpu piletihinnale rakendatav koefitsient. Lisaks pakkus vald välja, et püsielaniku soodustus laieneks kõigi suursaarte elanikele ka naabersaarele sõites ning et püsielaniku sõiduki hind võiks rakenduda ka teise püsielaniku autoga sõites.