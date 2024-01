MIDA LOETAKSE | Raamatukogus ei käida enam vaid lugemisvara laenutamas

Külastajate arvud on raamatukogudes üldiselt tõusuteel, kuid aina rohkem käivad inimesed raamatukogus hoopiski muu tegevuse jaoks kui raamatute laenutamine.

Raamatukogud leiavad aina rohkem kasutamist kaugtöökontoritena, hariduskeskustena ning kohtadena, kust saab infot pea ükskõik mille kohta.

Nooremad laenutavad vähem

Käina raamatukogu juht Maili Uibo ütleb, et külastajate arv on neil tõusuteel. Raamatukogude külastajaid on tema sõnul mitmesuguseid. Näiteks loevad mõned inimesed aastas paar-kolm raamatut, teised suisa „neelavad“ neid. Mõned käivad vaid lehti lugemas või arvuteid kasutamas ning küsitakse ka abi e-riigiga suhtlemisel.

Ene Vannas Pühalepa raamatukogust märgib, et ka neil on viimaste aastate lõikes külastajate arv tõusnud. „Täiskasvanute laenutuste arv on aga kahjuks languses. Rõõmu teeb see, et laste külastused ja laenutused on tõusuteel,“ ütleb Vannas.