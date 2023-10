MUUTUV ROLL | Raamatukogu on rohkem kui riiulitäis lugemist

Ühes raamatukogus küsiti külastaja käest: „Kas te vajate raamatukogus orienteerumiseks silte ja viitasid?“ Külastaja mõtles natuke ja vastas: „Jah. Veel vajan kompassi, kaarti ja kontrollpunktides talongiaugustajat!“ Kuigi külastaja vastus oli loomulikult nali, on tõde see, et ilma suunaviitadeta ei saa.

Meil on vaja uusi silte ja suunaviitasid selleks, et aru saada, milline on kaasaegne raamatukogu. Selline, nagu on raamatukogu mujal Euroopas. Selline, kuhu poole ka meie juba liigume ja mille nimel tööd teeme. Raamatukogu uued sildid peavad olema rasvases kirjas ja parem, kui need ka plingiksid.