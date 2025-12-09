Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

UUDISED

PUUGIHOOAEG LÄBI | Hiiumaal registreeriti sel aastal 30 puugihaiguse juhtu

Sel aastal registreeriti Hiiumaal 29 puukborrelioosi ja üks puukentsefaliidi juht.
Avatar photo
Täiskasvanud võsapuuk. | Foto: Scott Bauer

Hiiumaal tänavu diagnoositud borrelioosijuhtudest 24 oli naistel. Haigestumus oli suurim vanuserühmas 75–79, kus registreeriti kuus juhtumit – viis naist ja üks mees. Lisaks borrelioosile tuvastati maakonnas ka üks puukentsefaliidi haigusjuht, haigestunuks oli naine vanuse grupis 70–74.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas kuusk on juba toas?

Malle

24 tundi ago

UUDISED

TEE HEAD | Hiiumaal otsitakse häid päkapikke

Seitsmeteistkümnendat aastat kogub MTÜ SEB Heategevusfond kokku laste, kes ei saa elada oma päritolu peres ning kelle koduks on asendus- ja pere- või turvakodu,...

1 päev ago

KULTUUR

RÄNDAV VITRAAŽ | Valev Seina suur teos rändas muuseumi

Nelikümmend aastat Tallinnas Lastepolikliiniku akent kaunistanud vitraaž rändas algava remondi tõttu Tallinna Linnamuuseumi. “Vitraaž vajab veidi restaureerimist ja puhastamist,” ütles Valev Sein. “Lootust on,...

1 päev ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Liikluses paistsid silma kihutajad ja telefonikasutajad

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei neljateistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

1 päev ago