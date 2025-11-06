Euroopas mõõdetakse energiavaesust kahe lihtsa, kuid kõneka näitaja kaudu: kas inimene suudab hoida kodu piisavalt soojana ning kas tal esineb raskusi kommunaalarvete õigeaegsel tasumisel. Energiavaesus mõjutab otseselt tervist, sest külmas ruumis, kus temperatuur langeb alla 18 °C, suureneb oht haigestuda hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigustesse.
ARVAMUS
PUUDUTAB PALJUSID | Energiavaesus pole lahendamatu probleem
Kas oled pidanud valima toasooja ja toidukorvi vahel? Või muretsenud, kas järgmine küttearve käib üle jõu? Just seda tähendabki energiavaesus – olukord, kus inimene või leibkond ei suuda tagada piisavalt sooja ja tervislikku kodu ega katta esmaseid energiavajadusi ilma võlakoormuse riskita.