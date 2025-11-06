Jälgi meid
Profi ms 261

ARVAMUS

PUUDUTAB PALJUSID | Energiavaesus pole lahendamatu probleem

Kas oled pidanud valima toasooja ja toidukorvi vahel? Või muretsenud, kas järgmine küttearve käib üle jõu? Just seda tähendabki energiavaesus – olukord, kus inimene või leibkond ei suuda tagada piisavalt sooja ja tervislikku kodu ega katta esmaseid energiavajadusi ilma võlakoormuse riskita.
Uku Loide, Saarte Energiaagentuuri energiatõhususe konsultant. | Erakogu

Euroopas mõõdetakse energiavaesust kahe lihtsa, kuid kõneka näitaja kaudu: kas inimene suudab hoida kodu piisavalt soojana ning kas tal esineb raskusi kommunaalarvete õigeaegsel tasumisel. Energiavaesus mõjutab otseselt tervist, sest külmas ruumis, kus temperatuur langeb alla 18 °C, suureneb oht haigestuda hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigustesse.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist: