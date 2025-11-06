PUUDUTAB PALJUSID | Energiavaesus pole lahendamatu probleem

Kas oled pidanud valima toasooja ja toidukorvi vahel? Või muretsenud, kas järgmine küttearve käib üle jõu? Just seda tähendabki energiavaesus – olukord, kus inimene või leibkond ei suuda tagada piisavalt sooja ja tervislikku kodu ega katta esmaseid energiavajadusi ilma võlakoormuse riskita.