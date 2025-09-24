Jälgi meid
PURUSTAS REKORDI | Anni Kingsepp parandas Hiiumaa maratonirekordit nelja ja poole minutiga

Hiidlanna Anni Kingsepp saavutas Tallinna maratonil peetud Eesti meistrivõistluste arvestuses viienda koha, viies Hiiumaa naiste maratoni rekordi uuele tasemele ajaga 3:05.15.
Anni Kingsepp Tallinna Maratonil. | Foto: Rain Pikner

Naiste arvestuses oli Sparta spordiklubi esindav Kingsepp kümnes ja üldarvestuses 155. kohal. Oma vanuseklassis oli ta naiste seas seitsmes. Eesti meistrivõistluste arvestuses andis tulemus talle 5. koha, mis tähendab, et Kingsepp on kindlalt Eesti naismaratonijooksjate tipus.

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 25. septembril

Hiiu Leht 25. septembril Arvamus | Kaitsetahe – mis seda kahandab ja mis kasvataks? Arvamus | Kelle poolt hääletada? Kolm eelistust Tänavaküsitlus | Kuidas...

1 tund ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 25.09.2025 (41)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.

2 tundi ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kultuurikeskuse idee muutub juba konkreetsemaks

Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks...

2 tundi ago

UUDISED

EKSOOTILINE MAIUS | Hiidlaste lemmikmoosiks valiti mango-kiivimoos

Suurel hiidlaste sügislaadal valis 250 inimest kümne moosi seast oma lemmiku ning ülekaalukalt tuli võitjaks Liis Oja eksootiline maius.

3 tundi ago