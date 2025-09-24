PURUSTAS REKORDI | Anni Kingsepp parandas Hiiumaa maratonirekordit nelja ja poole minutiga

Naiste arvestuses oli Sparta spordiklubi esindav Kingsepp kümnes ja üldarvestuses 155. kohal. Oma vanuseklassis oli ta naiste seas seitsmes. Eesti meistrivõistluste arvestuses andis tulemus talle 5. koha, mis tähendab, et Kingsepp on kindlalt Eesti naismaratonijooksjate tipus.