Naiste arvestuses oli Sparta spordiklubi esindav Kingsepp kümnes ja üldarvestuses 155. kohal. Oma vanuseklassis oli ta naiste seas seitsmes. Eesti meistrivõistluste arvestuses andis tulemus talle 5. koha, mis tähendab, et Kingsepp on kindlalt Eesti naismaratonijooksjate tipus.
PURUSTAS REKORDI | Anni Kingsepp parandas Hiiumaa maratonirekordit nelja ja poole minutiga
Hiidlanna Anni Kingsepp saavutas Tallinna maratonil peetud Eesti meistrivõistluste arvestuses viienda koha, viies Hiiumaa naiste maratoni rekordi uuele tasemele ajaga 3:05.15.
