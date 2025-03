PÜHA LEPA LEHT | Hiiumaa võimalus: saart peaks juhtima tehisaju

Kindlasti on kõik Püha Lepa Lehe lugejad saanud aru, et tihtipeale lööb lehetegemises kaasa ka tehisintellekt. Oleme veendunud, et selle Kõlunõmmes leiutatud seadmega saab muuta planeeti ning kuna Hiiumaa on jätkuvalt selle planeedi osa, siis tuleb vaadata, kuidas sellega saarele kasu saaks tuua. Ja seda Püha Lepa Leht ka teeb.