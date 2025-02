PÜHA LEPA LEHT | Eksperdid leidsid praamikärpele innovaatilise lahenduse

Seetõttu võtame tänases artiklis vaatluse alla Hiiumaa transpordi tuleviku. Valitsusest tulevad märgid näitavad, et praamireiside arv on vähenemas. Sellest lähtuvalt peab keegi midagi tegema, et tagada hiidlasele või saare külalisele sujuv transport punktist A punkti B. Meie ajaleht teeb koostööd mitme oma ala eksperdiga, kellega arutasime läbi kõik loogilised variandid probleemi lahendamiseks. Ekspertide nõukogusse kuulusid progressiivsete lahenduste väljatöötaja Neeme Lepp ning metafüüsilise transpordi uurija Ann Õun. Oma sõna ütles sekka ka Hawaii päritolu kõiketeadmise ekspert Chad Geepeete.