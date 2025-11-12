PUBLIKU TOETUS | FC Hiiumaa tõi hooaja jooksul tribüünidele kaasa elama ligi 1500 vutisõpra

Klubi tegevjuhi Georg Linkovi sõnul on pealtvaatajate arv viimastel aastatel järjepanu kasvanud. “Hooajaks püstitatud eesmärk jääda kindlalt püsima sai veenvalt täidetud. Veel enne hooaja algust, kui meeskondade nimekirjad välja tulid, oli ilmne, et tuleb keeruline hooaeg, aga peatreener Mario suutis mehi targasti kasutada ja meeskond pidas kuni lõpuni hästi vastu. Kinnitasime oma poolehoidjatele ja toetajatele taaskord, et kuulume teise liigasse,” sõnab Linkov hooaega kokkuvõtvalt.