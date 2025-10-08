PRÜGIHINNA TÕUS | Kas halb juhus või ohtlik muster?

Me kõik teame, et Hiiumaal tõsteti olmejäätmete veo hinda kaks kuni kolm korda sõltuvalt asukohast ja mahuti suurusest. Need eraisikud, kes maksid enne 9 eurot oma prügikasti (0,24 kuupmeetrit) tühjendamise eest, maksavad nüüd 18 eurot. Need ettevõtted, kes enne oma suure mahuti (4,5 kuupmeetrit) tühjendamise eest maksid 127 eurot, maksavad nüüd 345 eurot. Selline hinnatõus mistahes hädavajaliku teenuse pakkumisel ületab igasugused piirid. Lisaks ei suurendatud hinnatõusuga koos prügiveo võimalikku sagedust, mida vajaks suvel vald ise koos paljude ettevõtjatega. Teenuse kvaliteet on hiidlase jaoks täpselt sama mis enne. Avalikud prügikastid ajavad kõik suvel üle ega saa tühjendust siis, kui on vaja. Ma ei näe, et selline hinnatõus oleks põhjendatud üldiste hindade kasvuga – palgad, kütus jms ei ole nii palju tõusnud ning selle taha prügifirma ennast peita ei saa.