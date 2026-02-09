PRAAMISÕIT | Soela rühib visalt jääs

Jälgi meid
Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõidab praam jää tõttu küll tunnikese kauem, kuid vett kiilu alla veel jagub. Raskeks läheb olukord pigem kevadel, kui jää sulab ja tuultega liikuma hakkab.
Soela kapten Vallo Kostabi näitab mõõdulindi peal, kui paks jää on. | Foto: Raul Vinni

Neljapäevaõhtune praam Sõrult väljub punktipealt kell 17.30. Ees paistab vaid valge jääväli, millest ussina looklev must kanal läbi läheb. Laev keerab sadama sissesõitu tähistava poi juurest vasakule. Mõni päev tagasi oli tüürimees Margus Kaerma käinud üle jää poi juures ja mõõtnud jää paksuseks 25 sentimeetrit. 

