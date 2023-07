Mullu raamatukogude aastal alguse saanud võta ja loe tüüpi reisiraamatukogud üle Eesti on nii soojalt vastu võetud, et riiuleid tuleb täita regulaarselt.

Lisaks viiele Eesti bussijaamale ja Tallinna reisisadamale asuvad raamatukogud ka parvlaevadel Leiger ja Tiiu, kuhu kuue kuuga on viidud 10% kogu Eesti peale jagatud raamatutest.

Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus ütles, et reisiraamatukogude eelistuseks on väärt ilukirjandus ning oodatud on piirkonda igakülgselt tutvustav turismi- ja kultuurialane kirjandus.

Raamaturiiulitel olevaid teoseid saavad reisijad endale sõiduks tasuta kaasa võtta. Teoseid tagastama ei pea, kuid need võib jätta samalaadsesse riiulisse.

Reisiraamatukogusid varustab Eesti Hoiuraamatukogu, mis talletab Eesti teistest raamatukogudest, asutustelt ja eraisikutelt saadud säilitamist väärivat kirjandust.