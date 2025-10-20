PRAAMID | Regula aitab Leigrit Hiiumaa liinil

Alates 20. oktoobrist teostatakse parvlaevale Leiger peamasinate hooldustöid, mis kestavad neli nädalat, ent Leiger ei pea selleks kai äärest lahkuma. Tööde käigus vahetatakse peamootorid ükshaaval täpselt sama mudeli ja seeria vastu välja.
Veel lugemist:
POLITSEI
Möödunud nädalal alustas Hiiumaa politsei väärteomenetluse Kärdlas toime pandud auto kahjustamise juhtumi kohta.
UUDISED
Soela väinas käib uue 35 kV merekaabli paigaldamine, mis ühendab Hiiumaad ja Saaremaad.
UUDISED
Valimistulemusi kajastaval Eesti kaardil on Hiiumaa ainus punane laik ehk paik, kus võidutsesid sotsid sama arvu mandaatidega, kui eelmistel valimistel.