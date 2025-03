POPULAARNE SPORDIALA | Bowling teeb Hiiumaal võidukäiku

​​Bowling ei ole Hiiumaal lihtsalt ajaviide, vaid järjest enam populaarsust koguv spordiala. Selle arengusse on suure panuse andnud kohalik entusiast – Tanel Põldma. Tema eestvedamisel on toimunud Hiiumaal mitmeid erinevaid bowlinguvõistlusi, mis on saarele toonud sportlasi ka kaugemalt. Talle on toeks olnud kuuekordne Eesti meister Kert Truus.