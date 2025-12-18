PÖÖRDUMINE | Lääne-Eesti suursaarte esindajad soovivad luua Saarte ettevõtlusprogrammi

Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa omavalitsusjuhid, Saaremaa ja Hiiumaa Arenduskeskused ning Ettevõtjate Liidud esitasid Vabariigi Valitsusele ühispöördumise, milles tehakse ettepanek luua Saarte ettevõtlusprogramm sarnaselt Kagu-Eesti ja Ida-Viru programmidele.