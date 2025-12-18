Algatajate hinnangul vajavad Lääne-Eesti suursaared eraldi regionaalset meedet, mis aitaks leevendada saarte eripärast tulenevaid väljakutseid ning tugevdada piirkonna atraktiivsust ja majanduse konkurentsivõimet.
PÖÖRDUMINE | Lääne-Eesti suursaarte esindajad soovivad luua Saarte ettevõtlusprogrammi
Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa omavalitsusjuhid, Saaremaa ja Hiiumaa Arenduskeskused ning Ettevõtjate Liidud esitasid Vabariigi Valitsusele ühispöördumise, milles tehakse ettepanek luua Saarte ettevõtlusprogramm sarnaselt Kagu-Eesti ja Ida-Viru programmidele.
Detsembris toimunud rahvusvahelisel lauljate konkursil "Golden Rose" läks kõigil Kärdla Muusikakooli noortel vokaalsolistidel väga hästi. Žürii liige Jelena Lorena Švilpe ("Riga Symphony" peakorraldaja) andis...
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 18. detsembril 2025 kell 15:00 Kärdlas volikogu saalis.
5.–7. detsembrini toimus Viljandis rahvusvahelise mõõtmega vabamaadluse treeninglaager, mille korraldas Hiiumaa taustaga klubi Colisseum peatreener Oleksandr Kosyntsev. Kolmepäevane laager oli suunatud ettevalmistusele detsembri keskel...
Aasta tagasi avaldas statistikaamet sisemajanduse koguprodukti näitaja maakonniti, kus Hiiumaa 0,4% ümardati nulliks ning tekitas Hiiumaal pahameeletormi. Tänavu avaldati detsembris SKP suurus elaniku kohta....