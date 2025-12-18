Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

UUDISED

PÖÖRDUMINE | Lääne-Eesti suursaarte esindajad soovivad luua Saarte ettevõtlusprogrammi

Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa omavalitsusjuhid, Saaremaa ja Hiiumaa Arenduskeskused ning Ettevõtjate Liidud esitasid Vabariigi Valitsusele ühispöördumise, milles tehakse ettepanek luua Saarte ettevõtlusprogramm sarnaselt Kagu-Eesti ja Ida-Viru programmidele.

Avatar photo
Heltermaa sadam. | Foto: Harda Roosna

Algatajate hinnangul vajavad Lääne-Eesti suursaared eraldi regionaalset meedet, mis aitaks leevendada saarte eripärast tulenevaid väljakutseid ning tugevdada piirkonna atraktiivsust ja majanduse konkurentsivõimet.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

MEILE KIRJUTATAKSE | Kärdla Muusikakooli noored särasid Riias lauljate konkursil

Detsembris toimunud rahvusvahelisel lauljate konkursil "Golden Rose" läks kõigil Kärdla Muusikakooli noortel vokaalsolistidel väga hästi. Žürii liige Jelena Lorena Švilpe ("Riga Symphony" peakorraldaja) andis...

6 tundi ago

UUDISED

VAATA JÄRELE | Hiiumaa vallavolikogu istung 18. detsembril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 18. detsembril 2025 kell 15:00 Kärdlas volikogu saalis.

7 tundi ago

SPORT

UHKE TULEMUS | Maadlejad tõid Soomest kulla

5.–7. detsembrini toimus Viljandis rahvusvahelise mõõtmega vabamaadluse treeninglaager, mille korraldas Hiiumaa taustaga klubi Colisseum peatreener Oleksandr Kosyntsev. Kolmepäevane laager oli suunatud ettevalmistusele detsembri keskel...

7 tundi ago

ARVAMUS

REPLIIK | Kas on taas põhjust supelda alaväärsuses?

Aasta tagasi avaldas statistikaamet sisemajanduse koguprodukti näitaja maakonniti, kus Hiiumaa 0,4% ümardati nulliks ning tekitas Hiiumaal pahameeletormi. Tänavu avaldati detsembris SKP suurus elaniku kohta....

11 tundi ago