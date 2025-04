POOL AASTAT ENNE VALIMISI | Kes lubab võitu, kes sätib atra?

Juba aasta algusest saadik on tunda valimiste aasta hõngu. Kohalikul poliittandril pauguvad püssid rohkem ning valla koalitsiooniski kisutakse vaikselt tüli, teades, et lahkuminekut enam ei tule. Suuremad erakonnad teavitavad peamiselt sotsiaalmeedias töövõitudest uute liikmete näol, kes tihti on üle võetud mõnest teisest nimekirjas. Seevastu konkreetseid nimesid ja plaane Hiiumaa tuleviku osas keegi veel välja käima ei hakka, selgus Hiiu Lehe küsitlusringist kohalikul poliitmaastikul.