PÕLLUMEESTE ÜHINE SIGNAAL | Hiiumaa põllumehed tulevad traktoritega Käina tänavatele

Ka Hiiumaa põllumehed löövad aktsioonis kaasa. Männaka OÜ ja Niidi Farm sõidavad oma traktoritega Käina alevikus ajavahemikus kell 10.00–12.00, tehes peatused Käina kooli, Käina lasteaia ja Käina Coopi juures. Kõik huvilised on oodatud – kohapeal saab masinaid ka lähemalt uudistada.