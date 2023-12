Laupäeval anti politseile teada, et Emmaste osavallas lõi joobes 35-aastane mees oma 61-aastast isa. Politsei pidas 35-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Kuigi rohkemate vägivallajuhtumitega politseil eelmisel nädalal kokku puutuda ei tulnud, siis abituid joobes inimesi tuli aidata küll. “Ilmad on külmad ja politsei on tänulik kõigile teatajatele, kes abivajajaid on märganud,“ ütles Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.